Unitalsi, prorogata la scadenza del bando per il servizio civile: ad Avezzano due posti con progetti per disabili e anziani

Avezzano. È stato prorogato al 17 ottobre, alle 14, il termine per la presentazione delle domande per vivere l’esperienza del Servizio Civile Universale con l’Unitalsi, l’Unione nazionale italiana trasporto ammalati a Lourdes e santuari internazionali, accanto alle persone ammalate e disabili. Il bando 2019, riservato ai i giovani tra i 18 e i 28 anni compiuti, è stato pubblicato ed è consultabile sul sito www.unitalsi.it, dove è possibile trovare anche le specifiche degli 8 progetti proposti (uno all’estero, a Lourdes, e 7 in Italia) e le modalità di presentazione online delle domande di partecipazione.

In particolare, nella provincia dell’Aquila viene proposto il progetto “Avrò cura di te”, per il quale sono a disposizione 2 posti ad Avezzano. Sono previste attività di trasporto e assistenza domiciliare per anziani e disabili, oltre ad attività di animazione (laboratori teatrali, artistico-pittorici e musicali; visione di film, attività di lettura singola o di gruppo, giochi di società e da tavola, attività culinarie, ecc.), per favorire la socializzazione e l’integrazione.

“Ora più che mai, nell’era dell’indifferenza e della ‘cultura dello scarto’, l’esperienza del servizio civile è preziosa per i giovani”, dichiara Cosimo Cilli, responsabile nazionale del Settore Progetti dell’Unitalsi, “perché permette loro di crescere nel prendersi cura delle persone che ne hanno più bisogno, come anziani, disabili ed ammalati. Sarà una gioia accogliere questi ragazzi nella grande famiglia dell’Unitalsi, che li accompagnerà per tutto il percorso intrapreso”.