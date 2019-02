Unità sindacale per il bene dell’azienda, appello della Fismic: concentrati e vigili per la situazione delicata che stiamo affrontando

Avezzano. Unità sindacale per il bene dell’azienda. Il futuro dell’LFoundry appare sempre più incerto e per questo i dipendenti dell’azienda e le parti sociali hanno espresso da tempo la loro preoccupazione. Nei giorni scorsi la Fiom – Cgil, che non ha dato l’ok per i contratti di solidarietà, ha bussato alla porta del sindaco di Avezzano, Gabriele De Angelis, chiedendo di entrare in campo e aiutare il sindacato a tutelare il sito industriale più grande del territorio. “Il problema c’è e va risolto”, ha commentato il segretario provinciale della Fismic, Luigi Abruzzo, “per il bene dei lavoratori, però, richiamo all’unità del sindacato. Dobbiamo essere concentrati e vigili per la situazione delicata che stiamo affrontando con l’obiettivo comune di trovare delle valide soluzioni”.