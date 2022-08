Unicef per l’Infanzia, la presidente Carmela Pace incontra la Marsica

Avezzano. Riflettori accesi sull’Infanzia e sui diritti fondamentali, troppo spesso negati, dei bambini.

Arriva oggi nella Marsica la professoressa Carmela Pace, presidente nazionale Unicef, che alle 18.30, nell’Arena

Mazzini, nell’ambito della XXV edizione della “Settimana Marsicana”, proporrà un particolare focus sulle criticità che investono la condizione dell’Infanzia, anche in riferimento alle recenti vicende internazionali, e sulle iniziative condotte dall’Unicef. Nel primo pomeriggio la sindaca di Luco dei Marsi, Marivera De Rosa, insieme agli amministratori, alla presenza di Ilio Leonio, presidente del comitato provinciale Unicef, e di Lia Cherubini delegata provinciale per la Scuola, accoglierà nella sala consiliare del Comune la presidente Pace, prima donna al vertice dell’Unicef in Italia, per un breve saluto e per rinsaldare la fattiva cooperazione che vede da sempre l’Amministrazione comunale e la scuola luchese, annoverata nel territorio nazionale “Scuola Amica dell’Unicef”, parti attive nelle preziose iniziative condotte dal Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia a tutela e sostegno dei minori.

“Siamo lieti di accogliere la visita della presidente Pace. La nostra Amministrazione è da sempre al fianco dell’Unicef, promotrice e garante di iniziative di altissimo valore, che invito tutti a sostenere”, sottolinea la sindaca Marivera De Rosa, “Oggi più che mai le condizioni di vita dei bambini in tanti luoghi del mondo, anche insospettabili, e a volte più vicini di quanto possiamo immaginare, destano allarme e richiedono misure urgenti ed efficaci a tutela dei diritti fondamentali. Sono realtà da cui siamo tentati di distogliere lo sguardo, che evitiamo, anche per il turbamento che ci provocano, ma che invece, mi auguro, sentiamo tutti come carico morale di ognuno di noi, e contribuiamo, ciascuno come può, ad affrontare”.