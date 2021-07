Uncem, il presidente nazionale ad Avezzano per dialogare con i sindaci sulle problematiche dei comuni montani

Avezzano. Il presidente nazionale dell’Uncem, Marco Bussone, ad Avezzano per confrontarsi con i primi cittadini sulle problematiche dei comuni montani. Domani pomeriggio alle 18 Bussone sarà nella sala Picchi di piazza Torlonia (Ex Arssa) per dialogare insieme al presidente regionale dell’Uncem, Lorenzo Berardinetti, sul piano nazionale di ripresa e resilienza e sull’assenza di una legge regionale per lo sviluppo e il sostegno alla montagna. Un momento di discussione molto atteso dagli amministratori dei comuni montani che avranno modo di sottoporre a Bussone e a Berardinetti tutti i loro dubbi e le loro incertezze sulle norme attualmente in vigore a beneficio dei comuni montani. All’incontro prenderanno parte anche i rappresentanti istituzionali del territorio.