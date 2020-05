Un’app per prenotare campi da tennis evitando assembramenti, Di Natale: tornare alla normalità rispettando regole

Aielli. Tornare alla normalità rispettando le regole: questo l’obiettivo dell’amministrazione Comunale di Aielli, che tra le varie iniziative, messe in campo fino ad oggi ha deciso di creare un’app, attraverso la quale si possono prenotare campi da tennis e nello stesso tempo evitare assembramenti.

“Sappiamo”, ha spiegato il sindaco di Aielli Enzo Di Natale, “che siamo ancora in emergenza, ma nonostante questo, come prevede la fase 2 voluta dal Governo, si può ripartire con alcune attività, anche sportive. Per tale motivo l’amministrazione di Aielli ha voluto creare un’app per evitare che vi sia un’elevata presenza di persone, cosa vietata. Per vuole può accedere a questo servizio digitando: https://campodatennisaielli. youcanbook.me ”.

“Se tutti facciamo la nostra parte”, conclude il primo cittadino, “ne usciremo al più presto”.