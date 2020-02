Un’alunna della Tommaso da Celano posa la prima pietra per la realizzazione della nuova scuola

Celano. Posata la prima pietra della nuova scuola di Celano. E’ stata scelta una studentessa per posare il mattone sul quale verrà creata la scuola media “Beato Tommaso da Celano”. Con una cerimonia ricca di emozioni il primo cittadino, Settimio Santilli, il dirigente scolastico Massimo Pizzardi e la ImprendoItalia che realizzerà gli interventi hanno dato il via simbolicamente al cantiere della nuova struttura scolastica che sorgerà in via della Torre.

Alla presenza degli amministratori, delle associazioni della città e di una nutrita rappresentanza di cittadini il parroco, don Gabriele Guerra, ha benedetto la pietra e ha augurato ogni bene agli studenti che vi andranno a seguire le lezioni.

Soddisfatto il sindaco Santilli per il quale è stata posta “un’altra pietra miliare sul futuro della nostra amata città”. La nuova scuola sarà composta da 15 aule a servizio della scuola media e 5 aule speciali che potranno essere destinate potenzialmente ad ospitare l’I.T.E. di Celano.

Il progetto prevede anche la realizzazione di 7 aule per attività integrative, 1 aula magna, 1 palestra, 1 aula informatica, 1 mensa, 1 biblioteca ed un grande atrio assembleare che potrà essere aperto anche all’uso non scolastico senza contrastare con le attività didattiche. Ulteriore aspetto importante e non affatto banale, è che l’intera struttura scolastica, rappresenterà potenzialmente un’area di emergenza di Protezione Civile, in caso di calamità naturali come il terremoto.

