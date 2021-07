“Una visione di crescita della qualità del territorio e del turismo nella Marsica”, il convegno

Avezzano. Una visione di crescita della qualità del territorio e del turismo nella Marsica, è il convegno che si terrà mercoledì 7 Luglio 2021 dalle ore 9.30 alle ore 11.30, ad Avezzano, la sede della DMC Marsica Via Monte Velino, 61 in Avezzano.

Condurranno l’incontro il professore LORENZO CANOVA, Università di Milano, e la dottoressa ANNA PEDRONCELLI, del gruppo ACTA – Associazione Cultura Turismo Ambiente ( www.actanet.it ).

Sarà un momento di confronto per immaginare possibili visioni di sviluppo coerenti con le agende internazionali e con lo sforzo che ci viene richiesto per superare le difficoltà del presente. Un incontro in cui porre domande e interrogativi che aiutino ad operare per trovare direzione, movimento e ritmo da adottare per sviluppare e far crescere territori, ambiente e società locale, per chi s’interroga sullo sviluppo locale, sul turismo del futuro, sulle strategie da percorrere: professionisti, operatori, studiosi di strategie e programmi di sviluppo locale.