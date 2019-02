Una telefonata al vicino di casa prima di lanciarsi dal quarto piano, inutili i tentativi di dissuaderla dal gesto estremo

Avezzano. Ha fatto una telefonata al vicino di casa dicendogli quello che stava per fare a causa della sua situazione. E’ quanto accaduto pochi istanti prima della morte della donna originaria di Celano, S.A., 60 anni, residente in città. Secondo i primi accertamenti, la pensionata viveva da sola in casa, in un appartamento di via Tre Venezie, nella zona della Madonna del Passo.

Prima del gesto estremo, secondo quanto accertato dalle indagini da parte dei carabinieri della caserma di Avezzano, ha telefonato a un vicino di casa, manifestando la sua angoscia e rivelando le sue intenzioni. Inutili tutti i tentativi dell’uomo di dissuaderla da portare a termine il suo piano estremo.

Sul posto è stato richiesto l’intervento di una pattuglia del nucleo operativo. Sono stati avviati degli accertamenti per ricostruire la dinamica del fatto di cronaca. E’ stato richiesto anche l’intervento dei soccorsi ma per lei non c’era più niente da fare. E’ morta sul colpo. l medico legale ha rilevato l’avvenuto decesso.