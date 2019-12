Una strada di Avezzano dedicata allo storico sindaco Alberico Ciofani, domani l’inaugurazione

Avezzano. Una strada per ricordare lo storico sindaco Alberico Ciofani. E’ prevista per domani alle 12.30 l’inaugurazione di una nuova strada, nella zona di San Rocco, che porterà il nome dello storico esponente della Democrazia Cristiana. Ciofani è stato uno degli insigni cittadini avezzanesi che ha trascorso la sua vita in città tra l’attività forense e il suo impegno politico nella Dc che lo ha portato anche sullo scranno più alto del consiglio comunale.

Fu sindaco di Avezzano dal febbraio del 1968 all’agosto del 1970 e si impegnò per sviluppare la cultura anche attraverso una offerta variegata la creazione della biblioteca comunale, ma anche la riapertura al culto del Santuario della Madonna di Pietraquaria. Fu lui a portare avanti alcuni progetti strategici per la realizzazione di opere pubbliche come l’ampliamento edilizio dell’ente Fucino, il nuovo assetto viario della città di Avezzano, la costituzione del comitato per la settimana della cultura ma anche l’inaugurazione dell’autostrada Avezzano – L’Aquila.

L’iniziativa di ricordare lo storico sindaco dedicandogli una strada venne presa diversi anni fa dalla giunta Floris e solo nei mesi scorsi si è concretizzata. Lunedì è prevista la cerimonia alla quale prenderà parte il commissario prefettizio, Mauro Passerotti, e la famiglia di Ciofani