Una “scuola sempre aperta” unica nella Marsica. Così Sapere Aude risolve il problema di chi vuole tornare a studiare

Avezzano. Il tuo percorso scolastico si è arrestato all’improvviso e non hai potuto conseguire il diploma? Hai deciso di riprendere i libri in mano? Non importa, non è mai tardi per riprendere il cammino da dove si è fermato. Come? Con recupero Anni Scolastici “Istituto Europeo”.

Che tu sia nel pieno dell’adolescenza, o un adulto già inoltrato nel mondo del lavoro e con una famiglia alle spalle, con questo servizio gli anni di scuola persi non saranno più un pensiero. Esistono diverse realtà nel territorio che offrono questo servizio, ma nessuna nella modaltà innovativa e flessibile di Sapere Aude: una scuola di alta formazione formazione ad Avezzano, che si distingue per la valenza della propria offerta, pensata per diversi ambiti lavorativi, e per il grado di innovazione con cui viene erogata.

Andiamo subito al sodo: perché recupero anni scolastici è conveniente sotto diversi punti di vista?

“Sapere Aude vuole creare una ‘scuola sempre aperta’, ovvero, un’aula virtuale in cui si dà ai ragazzi la possibilità di accedere in qualsiasi momento della giornata, senza una reale frequenza in classe”, ha dichiarato l’amministratore unico Anna Maria Di Gianfilippo, “a ciascun studente verrà assegnato un tutor che lo seguirà in tutto il percorso formativo, accompagnandolo emotivamente e professionalmente. Oltre a poter beneficiare di lezioni online- che quindi si accostano bene con gli impegni personali di ogni studente – gli insegnanti saranno sempre a disposizione pronti a seguire i ragazzi e ad aiutarli nel corretto svolgimento del percorso di studi, anche con lezioni in diretta. Ma non solo: se lo studente vuole scegliere la modalità tradizionale in presenza, Sapere Aude offre una struttura con personale docente altamente specializzato”.

Si può tornare quindi sui libri, ma da casa propria, con un team che seguirà gli interessati passo dopo passo, fino al raggiungimento dei risultati – sia nell’ambito dell’ottenimento del diploma che per il passaggio da un anno scolastico a quello successivo. Pensate, Sapere Aude offre l’opportunità di conseguire qualsiasi tipo di diploma per tutti gli indirizzi di studio.

“Scegliere di usufruire del servizio di Recupero Anni Scolastici erogato da Sapere Aude”, ha continuato, “vuol dire cogliere l’attimo della lezione quando si ha la possibilità e la voglia di farlo. Il nostro percorso, inoltre, punta a un tipo di studio mirato agli argomenti che potranno essere oggetto d’analisi durante le sedute d’esame. Anche per questo, parte del materiale didattico verrà fornito dalla scuola stessa”.