Una rotatoria tra la Tiburtina e via delle Ginestre per la sicurezza degli automobilisti

Scurcola Marsicana. Potrebbe essere una rotatoria a risolvere i problemi di sicurezza tra via Tiburtina Valeria e via delle Ginestre nell’area commerciale di Cappelle dei Marsi, frazione di Scurcola Marsicana. Ne hanno iniziato a discutere il Comune di Scurcola Marsicana e l’Anas che ieri mattina hanno anche effettuato un sopralluogo.

Il tratto di strada, che si trova nella frazione di Cappelle dei Marsi, visto il numero elevato di attività commerciali è spesso teatro di incidenti. Per questo il Comune di Scurcola e l’Anas stanno valutando l’opportunità di creare una rotatoria che possa canalizzare il traffico della Tiburtina e della strada che arriva nella zona della pineta per evitare sovrapposizioni.

“Ringrazio l’Anas e in particolare il funzionario Eliseo Di Domenico che in queste settimane stanno mettendo in atto un’azione di pulizia e bonifica di tutto il tratto di strada da Scurcola a Cappelle”, ha commentato l’assessore all’Ambiente del Comune di Scurcola Marsicana, Francesco Saturni, “abbiamo effettuato un sopralluogo per verificare la realizzazione di una rotatoria sulla Tiburtina. È sicuramente un primo passo che ci fa ben sperare per la concretizzazione del progetto”