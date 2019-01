Una rondine non fa primavera … ma qualcosa fa [Polvere di Blog]

La buca che vedete nella foto è lì da mesi. Ma non sono qui ad “indignarmi” perché le strade non vengono riasfaltate, o per gridare “vergogna”, ma esattamente per il motivo opposto, ovvero far notare come, una volta tanto, ricoprire incarichi politici non sempre equivale ad avere un trattamento di favore. La foto, infatti, è stata scattata davanti l’abitazione di sindaco della Marsica. Qualcuno potrebbe prendere questo post del mio blog come una sviolinata al personaggio politico chiamato in causa, ma in realtà vuole solo essere un modo per far notare una cosa che, in caso contrario, sarebbe stata subito segnalata e sbandierata ai quattro venti al grido di “scandalo” o “favoritismo”. Certo, come ho scritto nel titolo, una rondine non fa primavera … ma qualcosa fa.