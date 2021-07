Una partita a calcetto o calciotto con gli amici? Marsica Sporting Center vi aspetta

Non c’è estate senza partita a calcetto o calciotto con gli amici. La bella stagione è da sempre rinomata per l’organizzazione all’interno delle comitive di match amichevoli che contribuiscano ad aumentare momenti di condivisione all’insegna del divertimento e dell’attività fisica.

Il Marsica Sporting Center è ormai diventato un punto di riferimento nel territorio marsicano e non solo, per l’intrattenimento in piscina, lo svago dei più piccini con il centro estivo “Oasi Felice” ma anche e soprattutto per lo sport.

La struttura di via Ada Negri, a due minuti dalla Panoramica, ha infatti a disposizione campi di calcio a 11, calciotto e calcetto. Potete arrivare con la vostra auto e parcheggiare in tranquillità nell’ampio parcheggio esterno. Sorseggiare una bibita fresca nella terrazza in attesa dei vostri amici e poi entrare in campo.

Un’occasione per staccare la spina dalla vita quotidiana e trascorrere un paio di ore tra attività fisica e due risate con gli amici di sempre.

“Il rispetto delle norme anti covid è fondamentale”, ha dichiarato Federico Panei, membro dello staff del Marsica sporting center, “siamo in un periodo in cui dobbiamo ancora mantenere alta l’attenzione e non abbassare la guardia. I nostri campi, così come gli spogliatoi, vengono igienizzati e l’organizzazione è pensata per garantire un livello alto di sicurezza. Perché sceglierci? Giocare una partita di calcio immersi nel verde della natura che circonda i campi o sotto la sera sotto le stelle è un’esperienza unica”.

Per prenotare il campo è possibile contattare i numeri 3357312860 – 3312706068 e per rimanere sempre aggiornati sugli eventi della struttura visitate la pagina Facebook Marsica sporting club