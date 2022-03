Una panchina rossa contro ogni violenza, a realizzarla la classe 1982 di Magliano

Magliano de’ Marsi. Una panchina rossa contro ogni forma di violenza. E’ stata inaugurata a Magliano domenica scorsa in piazza San Luigi Orione dai ragazzi e le ragazze della classe ’82 che hanno voluto realizzare in paese uno dei simboli della lotta alla violenza sulle donne.

Facendo propria la frase della poetessa Maya Angelou: “ogni volta che una donna lotta per se stessa, lotta per tutte le donne”, i neo quarantenni hanno deciso all’unanimità di lasciare un segno che rappresentasse al meglio il sentimento di condanna contro ogni forma di violenza.

“Un sentito di ringraziamento va alle ragazze e ai ragazzi del 1982”, ha dichiarato il sindaco Pasqualino Di Cristofano, “che in un giorno qualsiasi, fuori dalle attenzioni mediatiche, hanno voluto omaggiare tutta la comunità di un simbolo della lotta alla violenza sulle donne. È stato bello stare insieme, è stato bello poter sottolineare come questa violenza sia la più subdola, perché spesso si manifesta in casa che dovrebbe invece essere la culla dell’amore. È stato bello”, ha concluso il primo cittadino, “poter evidenziare come la violenza non sia solo quella fisica, ma è anche quella verbale, gestuale, visiva”.