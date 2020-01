Una nuova casa per Confesercenti ad Avezzano: gli uffici dell’associazione si trasferiscono a via Monte Velino

Avezzano. I nuovi locali, siti in via Monte Velino n. 137, ospiteranno tutte le strutture di Confesercenti Abruzzo, per un’ottimizzazione dei servizi a vantaggio della clientela.

Difatti, alla nuova Casa per le Imprese, potranno rivolgersi sia imprenditori già operanti che giovani che intendono avviare un’attività, ma anche lavoratori e pensionati, per essere supportati in ogni pratica burocratica e amministrativa, grazie ad una rete di servizi sempre più organizzata ed efficace.

Tutela associativa per le imprese, finanziamenti garantiti e agevolati, prestiti personali, corsi di formazione, assistenza fiscale e contabile, servizio caf e patronato, sportello bandi regionali e nazionali, politiche del lavoro e garanzia giovani.

“Una nuova sede per offrire un servizio ancora più completo agli associati vecchi e nuovi, in uno stabile facile da raggiungere, perché vicinissimo alla stazione di autobus e treno, e al tempo stesso nel cuore della città, come da tradizione di Confesercenti”, commenta Carlo Rossi, Dirigente di Confesercenti Abruzzo e coordinatore delle sedi in Provincia dell’Aquila.

“Una sede al centro di Avezzano, la città territorio: un segnale importante da parte di Confesercenti, affermano Daniele Erasmi e Lido Legnini, rispettivamente presidente e direttore di Confesercenti Abruzzo, che vuole essere dunque il più vicino possibile alle nostre imprese. Vogliamo offrire opportunità e servizi alle imprese della Marsica, per supportarle nelle loro necessità e aiutarle a stare sul mercato in un periodo di grandi difficoltà, convinti come siamo che, solo la presenza della attività commerciali, turistiche, artigianali e dei servizi, può garantire la crescita economica di una città e la sicurezza e vivibilità di un territorio”.

L’indirizzo della nuova sede di Confesercenti Abruzzo ad Avezzano è via Monte Velino n. 137. Invariati i recapiti telefonici e mail: 0862.22764 – 349.2669699 – avezzano@confesercentiabruzzo.it