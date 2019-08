Una notte da gufi: nella riserva Zompo lo Schioppo di Morino una due giorni alla ricerca dei rapaci notturni

Morino. La notte con i suoi suoni e le sue sensazioni, una Riserva incontaminata da esplorare per intercettare stupendi esemplari che dominano l’oscurità facendone il proprio habitat.

Scoprire una Riserva naturale durante la notte alla ricerca dei rapaci che la popolano, immergersi nell’atmosfera che all’imbrunire si impadronisce di quei luoghi incontaminati: ecco quanto ideato e proposto per sabato e domenica dalla DMC Marsica, in collaborazione con la Cooperativa Dendrocopos ed il patrocinio dell’amministrazione comunale di Morino.

Sarà infatti possibile vivere una “Notte da Gufi”, avviandosi tra i meandri della Riserva Naturale Zompo lo Schioppo alla scoperta dei rapaci notturni che vi dimorano. Tutto questo dopo un’escursione che condurrà in un’area allestita ad hoc per degustare prodottitipici che saranno, è il caso di dirlo, l’antipasto della notturna. Il giorno seguente si partirà per una rilassante passeggiata sulle sponde del Torrente Romito per vivere in prima persona lo splendore della natura.

È possibile prenotarsi alla due giorni con o senza pernottamento contattando il numero 3487954462 o scrivendo una mail all’indirizzo dmcmarsica@gmail.com.