Una messa per i cento anni della Clinica di Lorenzo, le parole del vescovo

“Oggi la Chiesa ci fa celebrare la memoria del Cuore Immacolato di Maria, dopo aver ieri sostato presso il cuore di Gesù, la Liturgia ci porta quest’oggi a Maria, sottolineando così l’unione profonda della Madre di Dio con il suo figlio di Gesù. La parola cuore ci dice amore. Tutti gli innamorati sanno che cuore è sinonimo di amore. Ed il cuore di Maria è un cuore carico di amore: amore verso Dio, amore verso il figlio Gesù, amore verso tutti i fratelli. Vogliamo chiedere che il nostro cuore sia simile al cuore di Maria. Quanto è importante, carissimi operatori sanitari, che il vostro cuore sia un cuore misericordioso e buono. Sono qui da pochi mesi, ho sempre sentito parlare molto bene di questa Clinica. Ed io per primo ho potuto sperimentare e vedere quanto siete umani, bravi, competenti e vicini ai pazienti. Tante volte il rischio è che negli operatori sanitari non manchi tanto la competenza, la professionalità quanto l’umanità, la cordialità. Quanto è importante che una persona ammalata ritrovi un infermiere cordiale, sorridente, amabile. Gli ammalati sono i nostri maestri di vita, sono loro che ci educano all’essenziale ed il tempo che noi trascorriamo con gli ammalati non è mai tempo perso. La sofferenza è occasione propizia per una vera e reale evangelizzazione, per trasmettere un Dio vicino a tutti, in particolare ai nostri fratelli e sorelle ammalati. Siete stati voi i veri evangelizzatori in questo tempo di pandemia. A tanti che mi chiedevano dove fosse Dio, nel tempo più buio della pandemia, io ho portato l’esempio di tanti medici, infermieri, operatori sanitari che non hanno esitato a farsi in quattro pur di andare in aiuto a tutti. In quella dedizione senza calcoli e senza misura, voi avete trasmesso l’amore di Dio. Preghiamo per il personale medico, perché il Signore dia a tutti quanti voi, che operate in questa Clinica, e a tutti gli operatori sanitari sparsi nel mondo, un cuore simile a quello della Vergine Maria affinché possiate trasmettere a tutti l’amore di Dio. Preghiamo per tutti i nostri fratelli ammalati perché possano sentirsi sostenuti dalla vicinanza e dall’amore di tutti gli operatori sanitari e della comunità cristiana”.