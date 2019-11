Una messa in ricordo dell’avezzanese Antonio Viola, lo scialpinista che perse la vita in un incidente in montagna

Avezzano. Una messa in ricordo dello scialpinista avezzanese Antonio Viola. La cerimonia commemorativa si terrà domani, a partire dalle 17, nella chiesa di San Rocco ad Avezzano e sarà presieduto dal don Adriano Principe. Una messa in ricordo dello scialpinista marsicano che ha perso la vita il 22 novembre del 2008 in un incidente in montagna, durante una bufera di neve a Brunico, in provincia di Bolzano.

Anni fa è stata intitolata una cima della Valle Majelama, sul monte Velino, alla presenza dei familiari dello sportivo prematuramente scomparso, degli amici, degli Eai e del gruppo degli alpini. Durante la messa il coro “Cibilla” Cai di Macerata si esibirà, per l’undicesima volta, durante la cerimonia e subito dopo in un concerto commemorativo.