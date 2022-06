Una lezione di educazione civica dagli alunni della materna: il racconto del sindaco (FOTO)

Carsoli. Costituzione, sviluppo sostenibile e cittadinanza digitale. Questi i tre obiettivi del progetto promosso dalle insegnanti della scuola materna di Carsoli durante l’anno scolastico che si sta per concludere. Il primo giugno, in occasione della 76esima festa della repubblica, gli alunni della scuola materna in visita dal sindaco di Carsoli hanno dato una lezione di educazione civica dimostrando gli ottimi risultati del progetto. In cambio il sindaco ha timbrato e firmato le carte d’identità realizzate dagli alunni e ha regalato ad ognuno di loro una copia della Costituzione Italiana.

“E così ho avuto il compito di timbrare e firmare le carte d’identità realizzate dai bambini nell’ambito del progetto di educazione civica promosso dalle loro insegnanti durante l’anno scolastico che si sta per concludere”, ha spiegato il primo cittadino Velia Nazzaro, “Risultati raggiunti: Costituzione, Sviluppo Sostenibile, Cittadinanza digitale. E scusate se è poco. I bimbi, con la loro disarmante spontaneità, hanno dato una grande lezione a noi adulti ricordandoci che l’immondizia non si butta per strada comprese le cicche di sigarette e soprattutto, che i giochi dei giardini pubblici non si rompono. E così, ai nostri piccoli e già Grandi cittadini, ho consegnato una copia della Costituzione Italiana perché il futuro passa necessariamente attraverso i giovani e i fondamentali principi della nostra Carta Costituzionale. Grazie ai bimbi e alle loro insegnanti per le emozioni che ci hanno regalato e complimenti per il lavoro svolto”.

Il sindaco di Carsoli ha poi consegnato, nella giornata di ieri, un copia della costituzione italiana anche ai neodiciottenni della cittadina: “Voi giovani alla Costituzione dovete dare Il vostro spirito, la vostra gioventù, farla vivere, sentirla come cosa vostra, metterci dentro il senso civico, la coscienza civica, rendersi conto che ognuno di noi nel mondo non è solo, che siamo in più, che siamo parte di un tutto. Auguri cari ragazzi e fate della Costituzione il faro che illumina il vostro cammino”, scrive il sindaco, Velia Nazzaro, in un post pubblicato su Facebook nella giornata di ieri.