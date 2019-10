Una guida per conoscere e scoprire Sante Marie, Berardinetti: obiettivo valorizzazione del nostro territorio

Sante Marie. Nella Marsica c’è un luogo dove storia, cultura e tradizione ben si sposano con la promozione turistica ecosostenibile del territorio, con la ricercatezza di prodotti enogastronomici a chilometro zero e, soprattutto, con un grande senso di appartenenza e orgoglio per le proprie origini. Tutto questo, e molto altro, fa del Comune di Sante Marie uno tra i più virtuosi nella Marsica, sempre in prima linea per valorizzare le peculiarità del proprio territorio, le idee dei suoi abitanti e il suo straordinario retaggio culturale.

Da anni aderente all’associazione “Borghi Autentici d’Italia” nonché all’associazione “Città delle Grotte” e all’associazione nazionale “Castagne”, il Comune guidato dal sindaco Lorenzo Berardinetti è da anni conosciuto e apprezzato in tutta Europa grazie al Cammino dei Briganti, passeggiata immersa nel cuore verde dell’Abruzzo, dove la natura incontaminata incontra la passione di chi lì, tra montagne e i sentieri, tra i boschi e le colline, si rifugia per lasciarsi alle spalle lo stress della quotidianità, di una vita frenetica e dei colori grigi delle città. Altre eccellenze sono la Riserva Naturale Regionale “Grotte di Luppa” e il “Borgo della lettura” dove, da tre anni a questa parte, vengono premiati i migliori scrittori abruzzesi partecipanti al concorso letterario nell’ambito del festival del giornalismo “Controsenso”.

Lunedì, a partire dalle 11, all’interno della sala conferenze della Comunità Montana ad Avezzano, verrà presentata la guida 2019 del Comune di Santa Marie, aggiornata, rivisitata e, soprattutto, arricchita di informazioni e dettagli circa le sue attrazioni principali, le sue bellezze paesaggistiche e le grandi opportunità turistiche e di svago che questo piccolo borgo è capace di offrire a chi vi si reca. La guida, interamente finanziata dal Comune di Sante Marie, è stata realizzata da Luciana Orlandini, sia con riguardo alla veste grafica che con riguardo ai testi. Un lavoro importante, ricercato, prezioso, che fa di questo libricino una testimonianza straordinaria e approfondita del “paese dei briganti”, luogo dove il tempo si è fermato, dove ci si ritrova ancora in piazza per fare quattro chiacchiere e dove i bambini possono giocare per strada con la spensieratezza di sempre.

“Il nostro obiettivo è stato quello di valorizzare il territorio”, spiega il sindaco Lorenzo Berardinetti, “la vocazione agricola prima e la vocazione turistica poi hanno consentito agli abitanti di rimanere attaccati alle proprie origini e di promuovere loro stessi le bellezze di questo angolo dell’Abruzzo. Lo spopolamento che negli anni ha pesantemente intaccato la nostra piccola comunità, esattamente come avvenuto in altri centri, è stato contrastato dall’amore per il proprio paese che ogni anno porta i nostri conterranei a trascorrere lunghi periodi nelle loro abitazioni santemariane”. L’appuntamento con la presentazione della guida di Sante Marie è, dunque, fissato per lunedì alla sala conferenze della Comunità Montana ad Avezzano. Ingresso gratuito e aperto a tutti.