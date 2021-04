Una giorno in montagna in onore di Danilo Gargano: gli amici bonificano il sentiero che sale al rifugio

Tagliacozzo. “Questa mattina capitanati da Bernardo Conti organizzatore della giornata ed artefice anche del cartello che si trova all’inizio del percorso, con un alcuni volenterosi amici, ci siamo recati sul Monte Aurunzo per ultimare la bonifica del sentiero che porta al rifugio denominato Danilo Gargano”. Inizia così il post lasciato su facebook da Alfonso Gargano, ex amministratore pubblico ma sempre molto presente nella vita della comunità, che racconta un’uscita in montagna per raccontare come un gruppo di amici abbiamo onorato la memoria di Danilo Gargano.

Federica Iannola. Omar Gargano invece pensava di fare il divo visto che è salito senza arnesi, poi però devo dire che con una seghetta in mano si è dato da fare! Il lavoro è stato fatto in precedenza anche da diversi ragazzi Luca Iannola, Federico Pensa, Cristina Ribes, del luogo, che ringrazio e un grazie anche al Bar la Siesta per la pizza donata e il bar Gianni per i caffè offerti e portati in quota da Beatrice Pignatelli e Daniele Moya Conti”, scrive Gargano, in uno scritto a tratti ironico ma molto commovente, “moltissimi di noi ne conoscono già la storia, ma vorrei approfittare dell’occasione per dire alcune parole su Danilo e sul rifugio; Danilo era un giovanissimo ragazzo di Villa San Sebastiano, classe ’78, mio cugino carnale, un ragazzo esemplare, educato, solare, amico di tutti, amante della musica. A scuola poi era il migliore, al Liceo Scientifico di Avezzano non credo avesse rivali. Alle elementari avevamo la pluriclasse, Stefania Zuccaro e Serena Antonelli, sono le uniche due coetanee del nostro paese di Danilo, io insieme ad altri compagni, eravamo maggiori di un anno ma praticamente facevamo lezioni insieme e ricordo Danilo nella sua precisione e compostezza e punto di riferimento per tutti noi”. “Si è proceduto a rimuovere alberi e rami spezzati dalle nevicate oltre che alla segnalazione del sentiero da parte di

“Purtoppo il destino crudele ha voluto che nel 2000 un maledetto male lo portasse via in pochissimo tempo, lasciando la nostra comunità immersa nel dolore unito a quello straziante della famiglia”, conclude, “negli anni successivi, Pierluigi Costantini organizzò la sistemazione di un antico rifugio con il contibuto e tanta buona volontà dei ragazzi e delle Associazioni del paese, denominandolo appunto alla memoria di Danilo Gargano. Un rifugio bellissimo in legno, allestito all’interno e piacevole per passarvi momenti di serenità. La memoria di Danilo grazie al contributo di tutti, è rimasta viva e lo sarà negli anni a venire. Oggi ho avuto un grande pensiero per te cugina Ornella Gargano, per zia Regina e per zio Peppe”.