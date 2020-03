Una filastrocca al giorno per tornare a sorridere, i versi della scrittrice Maria Assunta Oddi per tutti i bambini

Avezzano. La scrittrice Maria Assunta Oddi dedica a tutti i bambini dei Marsi costretti a stare in casa per l’emergenza sanitaria una filastrocca al giorno. Si tratta di un gioco di fantasia da condividere in famiglia con genitori e nonni per immaginare il Paese dei desideri dove poter mettere da parte ogni grigiore della quotidianità e dipingere d’azzurro il mondo che ci circonda.

Come dice Gianni Rodari “i bambini capiscono più di quel che noi sospettiamo, sono disponibili per ogni audacia, non soffrono di schematismi, ignorano i regolamenti ufficiali dei genere letterari, apprezzano l’umorismo”. Se noi adulti saremo capaci di considerare i nosri “piccoli”compagni di gioco, con la spensieratezza ritrovata, ricorderemo di essere stati anche noi una volta bambini.

Il girotondo

“Giro girotondo

grande come il mondo”.

Con gli amici di gioco

torneremo bambini per un pò

senza alcun perchè.

Se qualcuno poi si slaccia

e vuole andare lontano

non lasciamogli la mano.

Tutti gli altri cantino per lui

la filastrocca che nessuno

ricorda già più.

E si ricomincia da prima

con un’altra parola e la rima:

“Giro girotondo

grande come il mondo”.