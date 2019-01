Una fiaccolata per ricordare le vittime del terremoto del 1915, ecco il programma e come aderire

Avezzano. Una fiaccolata per ricordare le vittime del terremoto del 1915. L’amministrazione comunale di Avezzano con l’assessorato all’ambiente, in collaborazione con il Club Alpino italiano, organizza per domenica 13 gennaio la “fiaccolata della memoria”.

Dal santuario di Pietraquaria si arriverà fino al Memorial, dove si terrà una cerimonia di preghiera in ricordo delle vittime del terremoto del 1915.

Il ritrovo al santuario è previsto per le 17, e dal piazzale la fiaccolata partirà per le 17.30 seguendo l’itinerario del percorso della Via Crucis.

Al termine della piccola cerimonia al Memorial i gruppi alpini di Avezzano, Antrosano e San Pelino distribuiranno the e vin brulé a tutti i partecipanti.

Per aderire alla manifestazione è necessario dotarsi di un abbigliamento consono, invernale, con scarpe da trekking, giacca antivento, cappello e guanti.

Per le iscrizioni è possibile telefonare ai numeri 3335720691- 3408201464 entro le ore 19 di sabato 12 gennaio, fornendo i dati personali.