Una festa spettacolo e una statua per i 60 anni del commerciante del Fucino Giuseppe Cerrato (le foto)

Luco dei Marsi. Grande festa per i 60 anni del commerciante Giuseppe Cerrato. Tutta la famiglia si è riunita per “onorare” l’importante traguardo raggiunto da Cerrato, arrivato nella Marsica da Sarno, quando aveva solo 26 anni, insieme al fratello Aldredo. Ormai è marsicano di adozione. Cerrato è un commerciante molto attivo nel Fucino.

A organizzare la grande festa, che si è svolta al ristorante Madonna del Pozzo a Lecce nei Marsi, la figlia Maria con il marito Antonio Di Gianfrancesco, il figlio Loreto con la moglie Silvia Cordischi e la moglie Domenica Cambise.

“È stata una festa ricca di emozioni, sorprese e tante risate”, racconta la figlia Maria, “ci sono state due sorprese meravigliose, a fargli gli auguri e a cantare per lui c’erano Gianni Celeste e Daniele De Martino, due persone uniche. Auguriamo a nostro padre, marito, di sorridere sempre perché è la più bella cosa che lui sa indossare! Lui dà anima e corpo sia per il suo lavoro sia per la sua famiglia e soprattutto ama i suoi nipoti alla follia. Sono Eugenio, Alessandro, Giuseppe e la piccola Aurora”.

Al termine della festa Cerrato ha ricevuto una statua ch elo rappresenta con i suoi nipoti, installata nel suo magazzino. “Ringraziamo per la disponibilità, l’onestà e la serietà di Domenico, Giulio e delle rispettive mogli per il ristorante, Alba Idee per l’addobbo e fuochi d’artificio, Fabrizio Ferrini per la musica e per il video e foto. Ringrazio infinitamente Linda Parente e il suo operatore”, conclude.