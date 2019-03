Una coppia di dj marsicani sta scalando le classifiche dei singoli house, grazie al loro primo disco insieme

Avezzano. Ettore Pocetta, in arte Pocho, è il ragazzo marsicano che sta scalando la classifica nazionale dei singoli house, grazie al suo primo disco intitolato “Haters”.

Il pezzo, presente già da diverse settimane nei più noti portali del settore, come Dance Directory, e nei digital store, è nato grazie alla collaborazione con un altro dj avezzanese, Paolo de Angelis, meglio noto come Paul Jockey. I due artisti hanno da subito raggiunto un accordo con la casa discografica londinese “Whore House Records”, etichetta medio/alta che opera su tutto il territorio europeo. Quest’unione ha permesso ad “Haters” di ricevere il supporto da parte di Plastik Funk, Daddy’s Groove, Wlady e altri dj di fama internazionale, tanto da essere trasmessa su diversi network radiofonici, tra cui anche le più conosciute Radio 105 e m2o. Un successo inaspettato per il giovane avezzanese, tanto più che si trattava del suo disco d’esordio. Al momento, la coppia sta già lavorando per portare a termine altre tracce, con la speranza che possano rivelarsi dei successi come lo è stato il loro primo singolo