Una colletta alimentare a Tagliacozzo per le famiglie bisognose della Marsica, ecco l’iniziativa dell’Ordine di Malta

Tagliacozzo. Una colletta alimentare a Tagliacozzo per le famiglie bisognose della Marsica. L’iniziativa, in appuntamento per domani, è realizzata e a cura della delegazione di Abruzzo e Molise del sovrano militare Ordine di Malta. L’Ordine di Malta, ordine religioso e cavalleresco con dignità di Stato sovrano, rappresenta la più antica espressione della solidarietà cristiana e del servizio ai poveri ed ai malati senza distinzione di razza o religione. Attualmente è presente in più di 100 stati esteri con propri ambasciatori ed ha rappresentanze in molti enti internazionali, compreso l’Onu.

I Cavalieri provvederanno a raccogliere le offerte alimentari presso i supermercati “In’s” e “La Piramide” di Cappelle dei Marsi e nei market “Fabiani”, “Donzelli”, “De Luca” e “Coal” di Tagliacozzo. L’attività di raccolta e la successiva distribuzione alle famiglie bisognose, nelle prime settimane di dicembre, è una delle espressioni tangibili dei carismi dell’Ordine che ormai da quasi mille anni ispirano le proprie attività: “tuitio fidei et obsequium pauperum” (difesa della Fede e il servizio ai poveri). Tutti i cavalieri e le dame della delegazione di Abruzzo e Molise invitano la popolazione ad una fattiva partecipazione alla colletta, un modo pratico e semplice di essere solidali e caritatevoli con chi è meno fortunato. Un modo vero di augurare un buon Natale ai più bisognosi.