Una cena stellata: al ristorante Pimento arriva Angelo Troiani

Avezzano. Si terrà domani sera 27 Settembre 2019 al ristorante Pimento, in via Crispi 69, una cena-evento a quattro mani, che vedrà ospite nella Marsica uno dei più noti e stimati chef della capitale. Parliamo di Angelo Troiani, storico patron del ristorante Convivio Troiani, una stella michelin, e con lo “zampino” in tanti altri progetti di successo della ristorazione capitolina. La cena sarà caratterizzata da 7 portate, alternate tra lo chef romano e lo chef Manuel Vetrari, che non è nuovo a confronti ambiziosi di questo genere: piatti diversi tra loro, in cui si spazierà dal pesce al tartufo bianco, tra accostamenti innovativi e classici mai fuorimoda, per vedere se il giovane marsicano saprà reggere il confronto col maestro romano. Il tutto con un unico comun denominatore: materia prima sceltissima e sapientemente elaborata!

Una serata del genere non poteva che avere vini degni di reggere il confronto: ecco allora i prodotti della cantina teramana Centorame, assai nota nel panorama regionale e molto apprezzata nel territorio marsicano. Vini sinceri, autentici, fatti con passione da Lamberto, uno dei migliori interpreti del Trebbiano d’Abruzzo e grande produttore anche di birre artigianali. Insomma, il perfetto completamento per un menù d’autore!

Per info e prenotazioni rivolgersi a: Ristorante Pimento, Tel. 0863-21678 oppure 392-1132057