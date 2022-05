“Un viaggio chiamato Amore”, concerto in teatro con Trio Cardoso e Corrado Oddi: i biglietti

Avezzano. Nuovo appuntamento al Teatro dei Marsi di Avezzano. Venerdì 27 maggio, alle ore 21, andrà in scena il concerto in voce recitante di Corrado Oddi e del Trio Cardoso, dal titolo “Un viaggio chiamato Amore”.

​Nota di regia

“Da un’idea di Corrado Oddi e del Trio Chitarristico Cardoso, si parte per un viaggio che mette a nudo le pieghe dell’animo umano: Un viaggio chiamato Amore. Un viaggio che, grazie a versi e suoni ispirati, si dipana tra umano e divino, tra emozioni e ricerca d’infinito, tra inquietudini dolorose e visioni celestiali.

I versi di Dante Alighieri, Dino Campana, Franco Battiato e San Francesco d’Assisi e le note di Nino Rota, Astor Piazzolla, Ennio Morricone, Ariel Ramirez e Carlo Crivelli, ci condurranno suadenti ad ammirare l’essenza del cosmo, il motore invisibile che tutto muove, Amore.

Concerto in voce recitante che nasce dalla condivisione artistica dell’attore Corrado Oddi e il Trio Cardoso (i maestri Guido Ottombrino, Alessandro Giancola e Massimiliano De Foglio) in un’emozionante partitura per voce recitante e chitarra sui brani più celebri della letteratura mondiale e musiche dei compositori più apprezzati al mondo.

‘L’amor che move il sole e le altre stelle’/’Erano le sue rose, erano le mie rose’/’Questo viaggio chiamavamo amore’/’Col nostro sangue e con le nostre lagrime facevam le rose’/’Ti proteggerò dalle paure e dalle ipocondrie…’. Dal più antico testo della letteratura italiana al più moderno, questo é il viaggio proposto da questo particolare quartetto di voce e musica. Se é vero che ‘Omnia vincit amor’ (l’amore vince su tutto), allora é giusto che noi ci arrendiamo all’amore (et nos cedamus amori).Suscitare nell’animo dello spettatore un desiderio d’amore, questo è il proposito di questo viaggio meraviglioso: un percorso appunto, Un viaggio chiamato Amore”.

​Biglietti e informazioni utili

Per informazioni, Gift Card e biglietti:

– Punto Informativo in Largo Pomilio: lunedì mercoledì e venerdì dalle 17:30 alle 19:30;

– nel giorno dello spettacolo in Teatro a partire dalle 15:30;

– On line sul www.i-ticket.it;

-Presso le rivendite fisiche del circuito i-ticket in tutta Italia.

I tagliandi potranno essere acquistati ai seguenti prezzi:

Settore I: Intero: 25 euro + diritto di prevendita 1,50 euro; Ridotto 20 euro + diritto di prevendita 1,50 euro

Settore II: Intero 20 euro + diritto di prevendita 1,50 euro; Ridotto 15 euro + diritto di prevendita 1,20 euro

Intero (Settore III) 15 euro + diritto di prevendita 1,20 euro; Ridotto 10 euro + diritto di prevendita 1,00 euro.

Le riduzioni sono riservate agli under 26, over 65, C.R.A.L. aziendali e categorie protette. L’organizzazione si riserva di verificare all’ingresso l’esattezza dell’acquisto con controllo di documenti di identità.

Per eventuali ulteriori informazioni si potrà contattare il numero 347 758 2074 oppure inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica [email protected]