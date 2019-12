“Un tocco con il cuore”, ad Avezzano una partita di calcetto per aiutare la Croce Bianca di Altare in Liguria

Avezzano. Il gruppo volontari Magliano de’ Marsi Onlus con la collaborazione della Croce Verde Avezzano, Croce Verde Civitella Roveto, Croce Bianca Teramo organizza per il 21 dicembre, dalle 16.30 alle 19.30, presso la palestra di via Pereto ad Avezzano, la manifestazione “Un tocco

con il cuore” (quadrangolare di calcetto), il cui ricavato sarà destinato alla Croce Bianca di Altare (provincia di Savona) che ha subito dei danni alla propria sede a seguito delle alluvioni che hanno colpito il territorio ligure a fine novembre. “Un piccolo gesto che può far tornare a scaldare il cuore a volontari come noi, che impegnano il tempo libero per dedicarlo agli altri” afferma Claudia Morgante, presidente del GVM.

“Per questo tutti noi ci mettiamo in campo, perché è uno dei modi che abbiamo per aiutare e non

essere estranei a quello che accade e alle persone che vivono accanto” continua Fabio Gallese, presidente di Croce Verde Avezzano. “Non si tratta di una partita di calcetto tra professionisti, ma tra volontari che quotidianamente mettono a disposizione “con il cuore” il proprio tempo libero per cercare di poter aiutare gli altri, che in questo caso, sono altri volontari”.

L’ingresso alla manifestazione è a offerta libera.