Un supporto concreto a chi si occupa tutti i giorni di donne in difficoltà. L’8 marzo conviviale di raccolta fondi della Croce Verde

Avezzano. Il prossimo 8 marzo, in occasione della festività in tributo a tutte le donne, avrà luogo l’evento “Su Ali di Farfalle” del Progetto dignità alle Donne, frutto dell’impegno della Croce Verde avezzanese.

Un pranzo il cui ricavato andrà alla Missione Oasi Madre Clielia, un centro-famiglia fondato e seguito dalle Apostole del Sacro Cuore di Gesù del capoluogo marsicano che ospita ragazze sottratte alla tratta di esseri umani, finalizzata alla prostituzione, per indirizzarle verso una nuova vita.

Nell’Oasi Madre Clelia sono molteplici le attività formative che spaziano dall’imparare mestieri, alla fondamentale riscoperta di Dio.

La struttura non gode di finanziamenti e, di norma, per far fronte alle spese, organizza mercatini nei quali si procede alla vendita degli oggetti che le ragazze creano come bracciali, oggetti sacri, etc.

Di qui l’idea di dar loro un supporto tangibile, sensibilizzando nel contempo l’opione pubblica sugli annosi problemi e drammi che affliggono l’emisfero femminile.

La conviviale sarà ovviamente momento di unione e riflessione, un tramite di emozioni. Per maggiori informazioni ecco il numero di telefono dedicato a questa giornata e al progetto: 3342024955.