Un solo genitore al saggio di fine anno alla scuola Montessori, scoppia il caso

Avezzano. “Per motivi di sicurezza è possibile far assistere alla giornata finale un adulto per ogni bambino, in modo da avere tutto lo spazio necessario per i percorsi, sia all’esterno sia all’interno (palestra)”. Questa la comunicazione recapitata ai genitori che frequentano la scuola per l’infanzia di “Montessori” di via Salto.

In occasione del saggio di fine anno mamme e papà sono stati informati che “nei giorni 9, 10 e 14 giugno, secondo il seguente calendario, i bambini e le bambine della scuola dell’Infanzia “Montessori” in via Salto saranno accompagnati direttamente dai genitori. Alle 9 presso la scuola primaria “A.Persia”, in via Cairoli, per la giornata finale del progetto “Piccoli eroi a scuola”.

I piccoli alunni saranno impegnati nelle dimostrazioni delle attività motorie svolte durante l’intero anno scolastico. Al termine di tali attività, saranno riaccompagnati a scuola, a piedi, dai docenti. Per motivi di sicurezza è possibile far assistere alla giornata finale un adulto per ogni bambino, in modo da avere tutto lo spazio necessario per i percorsi, sia all’esterno sia all’interno (palestra)”.

La comunicazione non è stata gradita dai genitori che hanno chiesto di organizzare in modo diverso l’evento per permettere a tutti di partecipare. “Si poteva distribuire l’evento in più giorni”, hanno spiegato i genitori, “c’è una mancanza di competenze pedagogiche visto che si pone un bambino dai 3 ai 5 anni di fronte alla scelta di quale genitore vuole. Per non parlare dell’importanza di entrambe le figure genitoriali per un corretto sviluppo del bambino”.