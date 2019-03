Un serpentone colorato avvolge Tagliacozzo per il Carnevale 2019 (Gallery)

Tagliacozzo. Una nuvola colorata in festa ha attraversato la città per il Carnevale 2019. La tradizionale festa, che da anni si ripete nel centro di Tagliacozzo anche quest’anno è andata in scena con tante maschere colorate e tanta allegria. I più contenti come sempre sono stati più piccoli che per un giorno hanno potuto vestire gli abiti dei loro supereroi preferiti e rincorrere i loro amici tra i coriandoli e la classica schiama.

Il lungo corteo è partito da Campo Boario e poi è arrivato in piazza Duca degli Abruzzi dove c’è stato anche una merenda dolce a base di frappe e castagnole. Soddisfatti gli organizzatori Pamela Di Croce, Veronica Agostini, Giordana Agostini e Raffaele Castiglione Morelli che con passione hanno messo insieme le diverse anime della città e organizzato una indimenticabile sfilata.