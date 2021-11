Un sabato per l’ambiente: si chiude la seconda giornata ecologica del comune di Ovindoli

Ovindoli. Amici dell’ambiente marsicano a lavoro, in questo sabato di fine novembre abruzzese. Si è tenuta oggi la seconda giornata ecologica promossa dall’Amministrazione Comunale di Ovindoli. Le zone interessate sono state quelle delle tre frazioni di Santa Jona, San Potito e Casalmartino. Una mattinata che ha visto impegnati i tanti volontari ed i consiglieri comunali, nella rimozione di una notevole quantità di rifiuti.

Nel corso dell’attività di bonifica si è constatato purtroppo anche l’abbandono di bottiglie di vetro, contenitori di ogni genere, grandi elettrodomestici e pneumatici.

L’iniziativa ecologica denominata “PuliAmo Ovindoli”, è stata programmata non solo per evidenziare il cattivo comportamento delle persone che abbandonano immondizia di ogni genere (compresa la famigerata plastica che ormai si ritrova in ogni dove), ma soprattutto per sensibilizzare tutti i frequentatori dei nostri bellissimi luoghi, ad avere più rispetto e cura per l’ambiente che ci circonda.