Un regalo per gli appassionati di musica dall’Accademia Musicale di Avezzano, ecco il link per scoprire di cosa si tratta

Avezzano. Un regalo per gli appassionati di musica dall’Accademia Musicale di Avezzano.

Il periodo delle feste significa stare insieme, trascorrere molto tempo con le persone care in allegria. Da qui nasce l’idea di Stefano Fonzi, fondatore e direttore didattico dell’Accademia musicale di Avezzano, di omaggiare tutti gli appassionati di musica con un video tutorial completo di accordi, testi, e melodie di venti canzoni famosissime da poter cantare e suonare subito e tutti insieme, in attesa del nuovo anno, realizzato dal docente di chitarra dell’Accademia, Pierpaolo Battista.

“Ho avuto l’idea”, ha spiegato Stefano Fonzi, che ha collaborato, come musicista, per oltre dieci anni con Ennio Morricone, “Perché di solito i genitori, i nonni, gli zii chiedono ai ragazzi che studiano musica di esibirsi in famiglia e magari desiderano, a loro volta, cimentarsi con loro. Ecco qui allora la creazione di un video tutorial da seguire gratuitamente che possa trasformare e rendere felici le giornate di tante famiglie.” Un regalo che sicuramente sarà apprezzato, e questa è solo l’ultima iniziativa di Fonzi, dal 2016 alla guida dell’Accademia Musicale di Avezzano che in 4 anni è riuscita ad

incrementare in maniera vertiginosa i propri iscritti, dal 31 dicembre 2019 se ne contano circa 200.

Non si ferma mai Stefano Fonzi, che ha collaborato con artisti di grosso calibro tra i quali, Gino Paoli, Renato Zero, Red Canzian, Nina Zilli, Paolo Fresu, Danilo Rea, Fabrizio Bosso ed ha diretto orchestre di caratura internazionale quali la London Simphony Orchestra, l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, e questa idea sicuramente riuscirà certamente a coniugare la tecnologia, molto amata dai giovani, con la voglia di spensieratezza degli adulti.

Per il video: https://accademiamusicale.eu/20-canzoni-facili-da-suonare-con-la-chitarra/