Un pomeriggio per ricordare Bruno Tescari a dieci anni dalla sua scomparsa

Carsoli. Il paladino dei diritti degli invalidi verrà ricordato a Carsoli a dieci anni dalla sua scomparsa. La Lega Arcobaleno e il Comune di Carsoli hanno organizzato per sabato alle 17 un momento di riflessione dedicato a Bruno Tescari, fondatore della Fri, della Lega Arcobaleno, della Federazione Italiana superamento handicap e della consulta regionale sui problemi della disabilità e dell’handicap scomparso nel 2012.

All’incontro “Un’eredità da continuare a vivere: Bruno Tescari, cittadino non suddito”, che si terrà nella sala consiliare del Comune di Carsoli, parteciperanno gli amministratori del territorio, i rappresentanti della Lega Arcobaleno e quanti hanno avuto modo di conoscere Tescari. Persona attiva, che ha molto ha fatto in materia legislativa sul tema dell’integrazione delle persone con disabilità, in particolare per la legge 13/89 relativa all’abbattimento delle barriere architettoniche, la legge 104/92 che ha permesso una maggiore assistenza e circolazione motoria alle persone in difficoltà, la legge 15/99 che consente di esercitare il diritto di voto a chi non può uscire dalla propria residenza, ha lasciato un bagaglio di articoli, testi teatrali, e libri a ricordare le tante battaglie.

“Ripartire da questa eredità vuol dire ritrovare nuovo vigore”, hanno spiegato dalla Lega Arcobaleno, “per lavorare insieme per un futuro migliore sulla base di quegli obiettivi che riguardano i valori fondamentali di pari dignità, per salvaguardare diritti conquistati e passi avanti realizzati, premessa indispensabile per crearne di nuovi”.