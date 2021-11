Ovindoli. Si è tenuto in piazza San Rocco a Ovindoli e nel parco giochi di Santa Jona, nel pieno rispetto delle regole anti Covid, “Un pomeriggio di paura”, l’appuntamento tanto atteso dai bambini che ha premiato la zucca di Halloween più bella.

L’evento, nato anni fa dall’idea di alcuni ragazzi ovindolesi e seguito poi dalla Pro Loco del posto, è stato organizzato quest’anno dall’associazione Radici in Movimento di Sara Sebastiani e dalla Croce Rossa di Ovindoli con il patrocinio del Comune.

Questo bel momento di festa si è potuto concretizzare grazie all’aiuto delle tante mamme ovindolesi, che con grande dedizione hanno realizzato a mano tutte le decorazioni che hanno abbellito la piazza di Ovindoli e il parco giochi di Santa Jona, ed anche i cesti con le leccornie che sono state distribuite a tutti i presenti.

“Come Amministrazione Comunale”, sottolinea il sindaco Ciminelli, “desideriamo ringraziare di cuore tutti voi per l’impegno e per aver mostrato ancora una volta una comunità unita e collaborativa. Un grazie particolare per il costante lavoro svolto, va alla Pro Loco di Santa Jona, anche per l’evento che si è tenuto ieri in piazza Aia “Sapori e colori di autunno”.