Un pò di Marsica nel nuovo programma “Millennium tv” su Bom channel

Avezzano. Andrà in onda questa sera alle 21.30, sul canale 68 del digitale terrestre, “Millennium tv” il nuovo programma per giovani emergenti. Realizzato da produzioni televisive e condotto da Paola Delli Colli e da Matteo Indelicato il format vuole dare spazio ai ragazzi con la passione per il canto, il ballo e la recitazione.

Molti personaggi della tv e dello spettacolo che hanno sposato questa causa certi che il messaggio di speranza e fiducia nel domani che vogliono lanciare i ragazzi dal palco di Gold Tv Italia – Roma riesca ad arrivare anche a chi è a casa.

Nei mesi scorsi sono stati ospiti e protagonisti delle varie serate di “Millennium tv” la conduttrice e giornalista Alda D’Eusanio, la cantante Annalisa Minetti, il giornalista e conduttore Michele Cucuzza, l’attore Vincenzo Bocciarelli, i coreografi André De La Roche, Steve La Sanche e molti altri ancora.

Il regista, Luciano Morelli, è affiancato da Martina Carducci per la parte redazionale e dal marsicano Manuel Conte per la direzione artistica. “Ho sempre avuto la passione per il mondo dello spettacolo e della televisione”, ha raccontato Conte, già attivo in eventi locali e ospite in programmi tv, “ma questa volta non sono solo e voglio riuscire ad arrivare ancora più in alto, portare un messaggio di speranza e grinta dove tutti potranno ascoltarlo, ma voglio farlo con la magnifica famiglia di Millennium”.