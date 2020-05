Un piano di aiuto per famiglie e attività economiche di Tagliacozzo, opposizione disponibile a collaborare

Tagliacozzo. In riferimento ai drammatici risvolti economici dell’emergenza sanitaria e alla necessità che gli Enti pubblici a tutti i livelli si attivino per mettere in campo risposte concrete ed efficaci alla crisi delle aziende, il gruppo consiliare di opposizione Tagliacozzo Unita è allo studio di un pacchetto di proposte che verrà presentato nei prossimi giorni, nel quale verranno individuate delle priorità di intervento a partire dal welfare locale in favore delle famiglie in difficoltà e delle fragilità sociali, dal sostegno alle attività economiche e produttive e dal rilancio di una strategia di investimenti per favorire la rivitalizzazione di un tessuto economico già fragile e ora pesantemente colpito, in tutti i suoi ambiti, dall’emergenza Covid-19.

I consiglieri Vincenzo Montelisciani e Romana Rubeo si sono resi disponibili a discutere, insieme alle altre forze consiliari di maggioranza e di minoranza, nonché insieme agli attori economici e sociali del territorio, le modalità di reperimento delle risorse necessarie a un grande sforzo collettivo per la ripartenza economica, i cui strumenti dovranno necessariamente essere calibrati in un’ottica di complementarità e sussidiarietà rispetto alle misure che il Governo nazionale si appresta a varare con il prossimo decreto da 55 miliardi al fine di fornire alle risorse e agli strumenti che si individueranno il massimo grado di efficacia.