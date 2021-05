Ripulito e aperto il percorso per arrivare al Ravone di Magliano, Di Cristofano: zona tre le più belle

Magliano de’ Marsi. In occasione della festa del primo maggio è stata trovata una soluzione definitiva al noto problema del “passaggio” per raggiungere da Magliano de’ Marsi il Ravone.

A renderlo noto è il primo cittadino, Pasqualino Di Cristofano, che sottolinea come “nella nostra comunità è viva l’usanza, ogni mattina, di percorrere la strada che porta su alla chiesetta, recitando il rosario e facendo tappa ad ogni “mistero”. Finalmente siamo riusciti a trovare un nuovo percorso completamente aperto 365 giorni l’anno”.

“Un tragitto”, spiega il sindaco, “che permetterà a tutta la comunità maglianese e non di poter fruire costantemente di una delle zone più belle del nostro territorio. Un sentito ringraziamento a Mimino Maurizi per la concessione del terreno, ai fratelli Danilo e Massimiliano Di Carlo per l’attività svolta con lo scavatore, ad Antonello Maurizi per l’operaio ed il mezzo con la gru messo a disposizione ed alla nostra insostituibile Protezione Civile per l’immancabile collaborazione. Come sempre, il cuore di Magliano è grande”, conclude, “buon primo maggio a tutti. Il percorso subirà ulteriori migliorie nel prosieguo”.