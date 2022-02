Un pane dal sapore rustico senza glutine, il suo profumo vi conquisterà

Il profumo inebriante del pane caldo fatto in casa invaderà tutta la vostra cucina. Non è un sogno, è realtà anche per gli amici celiaci. Negli anni infatti le diverse aziende che producono prodotti senza glutine si sono specializzate per offrire pane, pizza, pasta e tanto altro gustoso e fragrante.

La Farmacia De Bernardinis di Avezzano ha selezionato diverse tipologie di farine e preparati per permettere ai celiaci di preparare il pane direttamente a casa. Basterà seguire alla lettera i passaggi e nel giro di qualche ora si avrà un pane croccante, morbido e pronto per essere inondato da marmellata e cioccolata.

Uno dei mix perfetti per fare il pane in casa è il Mix it rustico della Schär. Si tratta di un preparato perfetto per gli amanti dei sapori di una volta, con all’interno amido di mais , farina di lino , farina di grano saraceno, crusca di pisello, crusca di riso, fibra di mela, zucchero, sale e addensante. È un preparato senza glutine, ma anche senza lattosio, senza uova e vegano.

Il Mix it rustico dovrà essere diviso in due parti, andrà aggiunta acqua, lievito e sale, e poi andrà fatto riposare. Una volta lievitato all’interno dello stampo andrà cotto. In pochi minuti si avrà un pane squisito, dal sapore intenso e anche ricco di fibre. Assolutamente da provare!

RIMANI SEMPRE INFORMATO SUI NUOVI PRODOTTI

CLICCA SUL BANNER E LASCIA IL LIKE SULLA PAGINA FACEBOOK

#adv