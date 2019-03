Un nuovo albero per ogni bambino nato nel 2018, a Morino associazioni e scuole in campo per la tutela dell’ambiente

Morino. Torna la festa dell’albero a Morino. Anche quest’anno la riserva Zompo lo Schioppo, in collaborazione con il Comune e Legambiente, ha organizzato un appuntamento per piantare nuovi arbusti da dedicare a tutti i bambini nati nel 2018. La manifestazione si terrà giovedì a partire dalle 11.30. I partecipanti si riuniranno nella piazza centrale di Morino per la consegna della pergamena ai bambini nati nell’ultimo anno. Insieme poi si raggiungerà via Lungo Romito dove in collaborazione con le scuole di Morino verranno messa a dimora gli alberi.