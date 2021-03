Un minuto di silenzio in tutta la Marsica in ricordo del piccolo Ouassime

È questo l’appello del sindaco di Luco dei Marsi, Marivera De Rosa, in occasione dell’ultimo saluto al piccolo Ouassime, il bimbo di 10 anni morto tragicamente in strada mentre giocava a pallone con altri bambini. Il rito funebre, come riportato da MarsicaLive, sarà celebrato nella moschea di Avezzano.

“Le norme anti Covid comportano le note restrizioni”, sottolinea il primo cittadino, “ma invito tutti a osservare, alle 11, in tutti i luoghi di lavoro e in ogni altro luogo ci si trovi, un minuto di silenzio e di raccoglimento. Il piccolo sarà sepolto nel cimitero di Avezzano. È un tempo straziante, la nostra Comunità perde un suo fiore, tra quelli più belli, quelli che stanno appena sbocciando alla vita. Ci stringiamo forte ai genitori, alla famiglia, domani saremo tutti idealmente accanto a loro per accompagnare Ouassime nell’ultimo viaggio terreno, ma lo porteremo per sempre nel nostro cuore”.