Un milione di euro dal Pnrr per un nuovo istituto scolastico a Scurcola Marsicana

Scurcola Marsicana. Il sindaco di Scurcola Marsicana Nicola De Simone rende noto che “dopo aver ricevuto circa 200.000 euro per la digitalizzazione, arriva nelle casse del Comune un milione di euro, per la realizzazione di un edificio strategico per la popolazione scolastica. Con delibera di Giunta Comunale n° 12 del 24 febbraio 2022 è stato approvato il progetto di prefattibilità tecnico–economica per la richiesta di finanziamento, a valere sul P.N.R.R , per la realizzazione di un edificio adibito a mensa al servizio della Scuola Materna e della Scuola Media ubicate nella frazione di Cappelle dei Marsi”.



“Nei giorni scorsi è stata pubblicata la graduatoria e vede il Comune di Scurcola Marsicana aggiudicatario dell’intero importo richiesto”, scrive il primo cittadino di Scurcola, “un ringraziamento particolare va a tutti gli uffici del Comune, Tecnico in primis, che stanno lavorando al meglio per poter partecipare ai bandi del P.N.R.R., dei Ministeri ed Europei. L’attività quotidiana degli Amministratori è tesa al raggiungimento di standard qualitativi di vita e di servizi sempre superiori con la speranza di invertire il trend negativo dello spopolamento del territorio comunale”.