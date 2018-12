Un marsicano sulla vetta del mondo: Giuseppe Morgante premiato per la colonna sonora del corto Angel Of The Seashore

Magliano. Se il cortometraggio “Angel Of The Seashore” si è recentemente imposto al Palm Springs International Animation Festival, risultando una tra le pellicole più apprezzate dalla giuria e dal pubblico, è anche merito di un marsicano doc. Il suo nome è Giuseppe Morgante, nativo di Magliano dei Marsi, che, del corto elaborato dall’artista Kseniya Simonova, è l’autore della colonna sonora.

Morgante, musicista e compositore molto conosciuto e stimato nella Marsica e in tutto l’Abruzzo, è stato ricevuto e premiato dal sindaco della sua città, Mariangela Amiconi, la quale si è apertamente congratulata – anche a nome di tutta la comunità maglianese – per il prestigioso riconoscimento ricevuto. “Al Maestro Giuseppe Morgante, musicista di talento e di rara sensibilità, giungano i più cari auguri di un futuro sempre luminoso e ricco di soddisfazioni” ha dichiarato il sindaco.

“Grazie ancora alla sindaca Mariangela Amiconi, insieme a tutta la giunta comunale, in primis a Valeria Gentile e Andrea Morgante (anche per l’aiuto logistico) per il pensiero rivoltomi, a volte si può essere profeta in patria ed è molto gratificante – ha dichiarato Morgante – grazie a tutte le persone che artisticamente e professionalmente hanno creduto in me fin da bambino e che ancora mi sopportano. Grazie ai QuiProQuortett, Massimo Pacella, Germana Rossi, Chiara e Sara Ciancone per la loro disponibilità e per aver sposato la causa fin dall’inizio”.

“E infine, sicuramente non per ultima, un grazie dal profondo del mio cuore a Kseniya Simonova, per la sua arte, la sua professionalità, la sua disponibilità e soprattutto per la sua umanità, per aver dato fiducia a un compositore sconosciuto, nonostante sia un artista di fama mondiale”, ha concluso.

Ecco i link dove poter ascoltare il brano: