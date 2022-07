Un marsicano protagonista alla cerimonia di investitura di dame e cavalieri a Santiago de Compostela

Collelongo. Sabato 16 luglio, presso l’Hostal de “Los Reyes Catòlicos” di Santiago de Compostela – Galicia – Spagna, il Gran Maestro Miguel Pampìn Rùa, ha formalmente accolto nell’ORDEN DEL CAMINO DE SANTIAGO 26 nuovi Cavalieri e Dame. I lavori del XXVI^ Capitolo Generale hanno avuto inizio nella Chiesa di San Francesco, con una funzione religiosa alla quale hanno assistito oltre duecento persone provenienti da tutto il mondo.

La solenne cerimonia di investitura si è svolta nel suggestivo Chiostro del maestoso edificio gotico fondato nel 1499 dai Re Cattolici per ospitare i pellegrini, sede dell’Ordine Cavalleresco, alla presenza di una nutrita delegazione composta da Consiglieri, Commendatori, Dame e Cavalieri. Durante la cena di gala che si è tenuta nella sala principale del Parador sopracitato, in esclusiva per l’occasione, sono stati consegnati gli attestati di appartenenza ai neo Caballeros y Damas. Tra gli insigniti figura il romano Rocco De Concilis, accompagnato dal suo Padrino: il Collelonghese Cavalier O.M.R.I dottor Valentino Pisegna, Commendatore e Primo Rappresentante in Italia dell’Orden del Camino de Santiago, che lo ha seguito durante l’anno di noviziato. Il XXVI^ Capitolo Generale che si è svolto nell’Anno Santo Xacobeo “straordinario” voluto da Papa Francesco, si è concluso domenica 17 nella città di Melide con la celebrazione eucaristica nella Chiesa del Santo Espiritu – durante la quale i nuovi appartenenti hanno ricevuto lo Scapolare di Santiago – e con la cerimonia dell’alberello nel Bosco del Pellegrino, di proprietà dell’Ordine. Al termine i partecipanti si sono salutati con l’augurio di rivedersi presto e ripetere quest’importante appuntamento.