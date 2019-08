Un incontro raccontato nella storia con una mostra fotografica, otto secoli di iconografia di San Francesco e il Sultano

Tagliacozzo. Sabato a Tagliacozzo, nel museo di S. Francesco, e lunedi 19 a Celano, nel chiostro di Santa Maria Valleverde, si terrà l’inaugurazione di una mostra fotografica dedicata all’ottavo centenario dell’incontro a Damietta in Egitto tra san Francesco e il Sultano al-Malik al-Kȃmil, evento particolarmente significativo quale modello di relazioni tra Cristianesimo ed Islam improntate alla ricerca del dialogo e della pace. Un incontro pacifico e dialogante questo del settembre 1219 che oggi più che mai merita di essere ricordato quale evento straordinario, che rappresentò all’epoca un unicum nel contesto delle relazioni conflittuali tra Cristianità ed Islam. “Era molto commosso dalle sue parole e lo ascoltava molto volentieri”: Tommaso da Celano, Vita prima di San Francesco.

Viene proposto un ricchissimo percorso iconografico, con oltre cinquanta opere, che parte dalle primissime rappresentazioni dell’incontro negli affreschi e nelle miniature medievali per arrivare alle proposte di atisti contemporanei. Il percorso espositivo, ,nella inaugurazione fatta nella Basilica di S.Francesco in Assisi, è stato commentato da un intervento dello storico Franco Cardini, e dalle testimonizinaze di P. Silvestro Bejan direttore del Centro Francescano Internazionale per il Dialogo dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali, e dell’Imam Yahya Pallavicini, presidente del Co.Re.Is. Comunità Religiosa Islamica Italiana.

La mostra, promossa dal Sacro Convento di san Francesco e dal Centro Francescano Internazionale per il Dialogo dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali, in collaborazione con il Co.Re.Is. Comunità Religiosa Islamica Italiana e l’Archivio fotografico del Sacro Convento, sarà allestita nelle seguenti sedi: Bologna, Padova, Istanbul, Parigi, Zagabria, NewYork, Tokio, Seoul (Corea) DeliTua (Indonesia). La mostra è accompagnata da un catalogo in tre lingue: italiano, inglese, arabo.