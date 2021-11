“Un gol per la ricerca”: l’ASD San Benedetto a sostegno della ricerca sul cancro

San Benedetto dei Marsi. Quando a segnare in porta non è il pallone ma il cuore. L’ASD San Benedetto segna in uno dei match più importanti dai tempi che furono: quello contro il cancro. Il coraggio delle donne, sul proprio profilo Facebook scrive: “Il più bel gol della stagione viene messo a segno dal gruppo squadra Amatori della ASD SAN BENEDETTO, il presidente Cerasani ha sostenuto fin da subito questa bellissima iniziativa”, in cui i membri della squadra hanno partecipato attivamente all’iniziativa benefica.

“Gli atleti” prosegue il post, “hanno prontamente risposto all’appello di AIRC/FIGC/AIA per sostenere una raccolta fondi a favore della ricerca sul cancro, ed hanno inviato una loro personale donazione. Questa straordinaria squadra ha condiviso l’appello lanciato da quattro capitani d’eccezione: Leonardo Bonucci, Claudio Marchisio, Matteo Politano e Alessio Romagnoli protagonisti della campagna Un gol per la ricerca. Una staffetta virtuosa”, sottolinea la testata, “che promuove l’importanza del gruppo per vincere dentro ma sopratutto fuori dal campo nelle partita della vita”. Infine, il gruppo squadra Amatori ha così commentato l’iniziativa: “La ricerca va alimentata con forze fresche, per questo tutti dobbiamo dare il nostro contributo per sconfiggere il cancro. Insieme possiamo fare la differenza”.