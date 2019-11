Un giovane di Luco dei Marsi commemora i soldati italiani caduti a Nassiriya, deponendo una corona di fiori nell’omonima piazza

Luco dei Marsi. Qualche anno fa, in seguito all’attentato contro i militari del contingente italiano in Iraq, a Luco dei Marsi venne intitolata una piazza alle vittime della strage di Nassiriya.

Ieri, a distanza di sedici anni da quel terribile giorno, in molte città italiane è stata deposta una corona di fiori davanti alla statua del milite ignoto, per commemorare l’anniversario della strage del 2003. A Luco dei Marsi, nonostante dal 2008 esista una piazza intitolata alle vittime di questa strage, non è stata celebrata alcuna commemorazione, ma la corona di fiori è stata deposta ugualmente grazie al pensiero di un cittadino luchese, che ha pensato di onorare personalmente le vittime dell’attentato del 2003 in Iraq. Vincenzo Napoleoni, dopo aver terminato in tarda serata il suo turno come guardia giurata, ha mantenuto fede alla promessa fatta e ha voluto deporre una corona di fiori raccolti con un nastro tricolore davanti al monumento alla memoria dei militari. Il giovane luchese, sotto la bandiera italiana, ha poi recitato una preghiera per i caduti e aggiunto il suo personale e toccante ricordo in memoria dei militari uccisi a Nassiriya.