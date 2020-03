Un fantacalcio al Coronavirus: proseguono le donazioni ai presidi sanitari da parte dei fantallenatori marsicani

Avezzano. Un piccolo gesto, di amicizia e rispetto, verso chi, in questi giorni di lotta al Coronavirus, è in prima linea per dare supporto sanitario a chi si trova in difficoltà. E’ quanto realizzato da alcuni ragazzi marsicani che, come tutti gli anni, si sfidano in uno dei giochi più appassionanti e partecipati d’Italia: il fantacalcio.

Tutti insieme, di comune accordo e senza alcuna esitazione, hanno scelto di donare la quota messa in palio nel torneo all’ospedale di Avezzano. Il campionato è fermo, difficilmente riprenderà a breve e quindi il torneo è praticamente saltato. Ma la voglia di compiere un piccolo gesto, simbolico e di mera volontà, non è stata minimamente in discussione.

Nino Marianetti, Luca Zarroli, Massimo Zarroli, Christian Marcanio, Massimiliano Di Bernardo, Orlando Consolati, Andrea Angelucci, Valerio Pandalfi, Giovanni Cambise, questi sono i nomi dei fantallenatori che in settimana hanno fatto recapitare ottocento euro al nosocomio marsicano. L’auspicio, come sottolineano i ragazzi, è che questo gesta possa essere emulato anche da tanti altri.