Un euro a testa annuo per salvare il tribunale, Marsilio ad Avezzano recepisce la legge per il Governo

Avezzano. Una legge per salvare i piccoli tribunali e un vertice, tenutosi questa mattina al tribunale di Avezzano, con il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, accompagnato dai consiglieri regionali Giorgio Fedele, esponente dei 5 stelle, Simone Angelosante, in quota Lega, Mario Quaglieri di Fratelli d’Italia e da Franco Colucci, presidente del foro avezzanese.

Una proposta di legge, studiata dagli avvocati marsicani e proposta alla Regione Abruzzo che verrà presto calendarizzata in consiglio, volta a salvaguardare i tribunali minori, tra cui quello di Avezzano. In sostanza, nella proposta, è previsto un accollo delle spese a carico dei Comuni e degli enti locali che andrebbe a toccare anche i cittadini, con la somma di un euro all’anno. Il tutto per salvare il tribunale di Avezzano. il presidente dell’Ordine degli avvocati di Avezzano, Franco Colucci, ha parlato di una spesa minima per salvare la struttura giudiziaria, circa un euro annuo per ogni cittadino marsicano.

“Dobbiamo uscire da questa situazione”, ha spiegato Colucci davanti ai vertici regionali, “bisogna arrivare al mantenimento del tribunale di Avezzano. Chiediamo alla Regione Abruzzo di farsi portatrice e capofila di questa iniziativa molto importante per la comunità”.

“Questa è una strada diversa che stiamo cercando di percorrere per salvare il tribunale”, ha osservato il governatore Marsilio, “e insisteremo perché l’iniziativa è stata calendarizzata. Ringrazio i consiglieri regionali marsicani perché questo significa tutelare il territorio e unire le forze. È un atto da riproporre in parlamento in qualsiasi occasione, la Regione ha la funzione di essere promotrice di questa proposta di legge. Noi siamo ancora in tempo per salvare quello che c’è. Bisogna”, ha concluso Marsilio, “garantire l’accesso ai cittadini a questo tipo di servizi. È un piccolo passaggio e segno di disponibilità, sensibilità e attenzione per la difesa e la valorizzazione del territorio. Un’arma in più per arrivare fino in fondo a vincere questa battaglia”.